Александр Емельяненко не выступит на турнире в Казахстане из-за подписки о невыезде

Полина Емельяненко, жена и менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, заявила, что ее муж не сможет принять участие в турнире бойцовского клуба «Ахмат», который пройдёт 25 марта в Казахстане.

«В данный момент Александр действительно ограничен в своих передвижениях. Согласно российскому законодательству в ближайшие два года он не может покидать территорию Российской Федерации, а значит, бои за пределами нашей страны невозможны. Это касается не только предстоящего турнира в Казахстане, но и любых других выступлений за границей», – сказала Полина Емельяненко, слова которой приводят «Известия».

Ранее сам боец заявил, что его участие на турнире в Казахстане зависит от руководства промоушена.