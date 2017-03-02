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«Трактор» в овертайме уступил «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты челябинского «Трактора» на своей площадке уступили «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 1:2.

В основное время заброшенной шайбой у «Трактора» отметился Артем Бородкин, у «Барыса» точный бросок на счету Константина Пушкарева.

В овертайме победу казахскому клубу принес бросок Мартена Сан-Пьера.

После этой встречи счет в противостоянии стал 3-2 в пользу «Барыса». Следующий матч пройдет во Астане 4 марта в 14:00 по московскому времени.

Кубок Гагарин
1/8 финала
Восточная конференция
Пятый матч

Матч

Трактор - Барыс - 1:2 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Пушкарёв (Доус, Бойд), 12:19 (0:1). Бородкин (Кольцов, Якуценя), 29:46 (1:1). Сен-Пьер 70:41 (1:2).

Место и дата

02 марта 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция


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