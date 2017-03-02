«Трактор» в овертайме уступил «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Хоккеисты челябинского «Трактора» на своей площадке уступили «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 1:2.
В основное время заброшенной шайбой у «Трактора» отметился Артем Бородкин, у «Барыса» точный бросок на счету Константина Пушкарева.
В овертайме победу казахскому клубу принес бросок Мартена Сан-Пьера.
После этой встречи счет в противостоянии стал 3-2 в пользу «Барыса». Следующий матч пройдет во Астане 4 марта в 14:00 по московскому времени.
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