Виталий Мутко: История с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону еще не закончена

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отнять у Тюмени право проведения чемпионата мира в 2021 году.

- Федерация все свои планы на войну, как говорится, объявила. Надо двигаться спокойно в этом направлении. Конгресс предоставлял такое право, конгресс его должен выносить. Эта история не закрыта, - приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее Международный союз биатлонистов объявил о том, что Тюмень теперь уже официально лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. Союз биатлонистов России сообщает, что никакого письменного уведомления на этот счет до сих пор нет, а как только оно будет получено, СБР вместе с оргкомитетом тут же отправится в суд.