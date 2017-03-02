Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор1 : 2 ОТБарыс
Хоккей  Ак Барс1 : 0Салават Юлаев
Хоккей  Авангард6 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург8 : 2Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео)

Источник:  ASКомментарии

Форвард мадридского «Реала» нарушил правила дорожного движения после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (3:3). Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, Роналду выезжал со стадиона «Сантьяго Бернабеу», в машине также находилась его девушка Джорджина Родригес. Криштиану проехал на красный свет, но полицейские не остановили его несмотря на то, что видели этот эпизод.

Напомним, что Роналду в этой игре забил два мяча и спас команду от поражения. Тем не менее, «Реал» потерял два очка. Мадридский «Реал» с 56-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на одно очко, а «Лас-Пальмас» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 4 марта на выезде сыграют с «Эйбаром», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 5 марта примет «Осасуну».

Матч

Реал - Лас-Пальмас - 3:3 (1:1)

Голы

Иско 8 (1:0). Тана 10 (1:1). Виера 56 (1:2 - пен.). Боатенг 59 (1:3). Роналду 86 (2:3 - пен.). Роналду 89 (3:3).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Начо, Карвахаль, Иско (Васкес, 65), Кроос, Ковачич (Бензема, 71), Бэйл, Мората (Родригес, 71), Роналду

Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Бигас (Артильес, 27), Боатенг (Гарсия М., 69), Гомес, Меса, Тана, Кастельяно Д., Виера (Халилович, 75), Хесе

Предупреждения:

Бэйл, 46; Рамос, 55; Мората, 70; Роналду, 81 - Симон, 44; Боатенг, 53; Халилович, 90

Удаления:

Бэйл, 47 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

01 марта 23:30, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в другом клубе, моя цель – улучшить положение «Арсенала»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на ряд актуальных вопросов, а также выразил мнение, что решение наставника «Барселоны» Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона не скажется на игре сине-гранатовых.Кейлор Навас: Сделаю так, что люди больше не будут меня освистывать, их негодование сменится на аплодисментыГолкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал свое выступление в этом сезоне, отметив, что согласен с критикой болельщиков, которые в матче на «Сантьяго Бернабеу» решили освистать своего игрока.Озил рассказал, что его трансфер в «Барселону» не состоялся из-за ГвардиолыПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, который ранее выступал в составе мадридского «Реала», заявил, что отсутствие интересе со стороны Хосепа Гвардиолы отбило у него желание перейти в «Барселону».«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме»Как сообщает Daily Star, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед».«Ты такой трус!» Озил рассказал о работе с Моуринью«Ты такой трус!» Озил рассказал о работе с МоуриньюПолузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, как непросто у него складывались отношения с Жозе Моуринью в «Реале».Гарет Бэйл: Не думаю, что заслуживал красной карточкиПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал свое удаление в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».Зинедин Зидан: Мы больше не лидеры, но не собираемся сдаватьсяГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру команды в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«Советский спорт» пытается угадать, кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» в новом сезоне.Секрет пресса Криштиану Роналду. Схема тренировок португальской звездыСекрет пресса Криштиану Роналду. Схема тренировок португальской звездыМногие хотят выглядеть так, как Криштиану Роналду. Попробуем сегодня разобраться, в чем секрет его тренировок.«Реал» побил рекорд «Барселоны» по продолжительности серии с забитыми голами«Реал» установил новый рекорд Испании по продолжительности серии с забитыми голами.Хосеп Гвардиола – Луису Энрике: Спасибо за все, что ты сделал в моем клубеБывший тренер «Барселоны», ныне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть каталонский клуб по окончании сезона.Президент «Барселоны»: Мы принимаем решение Луиса ЭнрикеПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал решение главного тренера Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.Примера. 25-й тур. «Барселона» разгромила «Спортинг», «Реал» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Дубль Роналду за 4 минуты спас «Реал» от поражения в меньшинстве «Лас-Пальмасу»Дубль Роналду за 4 минуты спас «Реал» от поражения в меньшинстве «Лас-Пальмасу»В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле уступил «Лас-Пальмасу» со счетом 3:3.Луис Энрике объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезонаГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона, сообщает официальный твиттер испанской команды.«Вильярреал» одержал крупную победу над «Осасуной»Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Вильярреалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Вильярреала».«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и МессиМатч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Барселоны».Рональд Куман: Не думаю о «Барселоне», у меня есть контракт с «Эвертоном» и я хотел бы здесь остатьсяГолландский специалист Рональд Куман не собирается покидать «Эвертон» ради возможности поработать с «Барселоной».Зинедин Зидан: Я не участвую в том, что делают судьиГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на заявления о том, что в нынешнем сезоне судьи благоволят его команде.«Интер» рассматривает возможность покупки Иско«Интер» может вступить в борьбу за полузащитника «Реала» Иско, сообщает Football Italia.
Главные новости
Хоккей
«Ак Барс» – «Салават Юлаев». Онлайн
Футбол
Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео)
Биатлон
Виталий Мутко: История с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону еще не закончена
Хоккей
«Трактор» в овертайме уступил «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
MMA
Александр Емельяненко не выступит на турнире в Казахстане из-за подписки о невыезде
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» разгромил «Куньлунь» и выиграл серию со счетом 4:1
Футбол
Юрий Желудков: «Зениту» надо расторгнуть контракт с Кокориным. Бездарь какой-то
Футбол
Пресс-атташе «Ростова»: Нам предложили 170 тысяч рублей за выход Ибрагимовича с ребенком
Биатлон
Виталий Норицын: Российские биатлонистки явно не успели адаптироваться в Пхенчхане
Футбол
Виталий Мутко: Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше
все новости
Лас-Пальмас
Лас-Пальмаскалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости