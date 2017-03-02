Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео)

Форвард мадридского «Реала» нарушил правила дорожного движения после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (3:3). Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, Роналду выезжал со стадиона «Сантьяго Бернабеу», в машине также находилась его девушка Джорджина Родригес. Криштиану проехал на красный свет, но полицейские не остановили его несмотря на то, что видели этот эпизод.

Напомним, что Роналду в этой игре забил два мяча и спас команду от поражения. Тем не менее, «Реал» потерял два очка. Мадридский «Реал» с 56-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на одно очко, а «Лас-Пальмас» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 4 марта на выезде сыграют с «Эйбаром», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 5 марта примет «Осасуну».