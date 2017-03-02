Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео)
Форвард
мадридского «Реала» нарушил правила дорожного движения после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса»
(3:3). Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует AS, Роналду выезжал со стадиона «Сантьяго Бернабеу», в машине также
находилась его девушка Джорджина
Родригес. Криштиану проехал на красный свет, но полицейские не остановили его
несмотря на то, что видели этот эпизод.
Напомним, что Роналду в этой игре забил два мяча
и спас команду от поражения. Тем не менее, «Реал» потерял два очка. Мадридский «Реал» с 56-ю очками
занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на одно
очко, а «Лас-Пальмас» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 4 марта на выезде сыграют с «Эйбаром», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 5 марта примет «Осасуну».
Матч
Реал - Лас-Пальмас - 3:3 (1:1)
Голы
Иско 8 (1:0). Тана 10 (1:1). Виера 56 (1:2 - пен.). Боатенг 59 (1:3). Роналду 86 (2:3 - пен.). Роналду 89 (3:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Начо, Карвахаль, Иско (Васкес, 65), Кроос, Ковачич (Бензема, 71), Бэйл, Мората (Родригес, 71), Роналду
Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Бигас (Артильес, 27), Боатенг (Гарсия М., 69), Гомес, Меса, Тана, Кастельяно Д., Виера (Халилович, 75), Хесе
Предупреждения:
Бэйл, 46; Рамос, 55; Мората, 70; Роналду, 81 - Симон, 44; Боатенг, 53; Халилович, 90
Удаления:
Бэйл, 47 - нет
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
01 марта 23:30, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция