Анаис Шевалье: В Пхенчхане не такое напряжение, как на ЧМ, поэтому мне было легче

Французская биатлонистка Анаис Шевалье поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла третье место.

«У меня есть несколько идей, как улучшить свой ход. Я довольна гонкой. Здесь не такое напряжение, как на чемпионате мира в Хохфильцене, поэтому мне было легче бежать. Снег здесь немного медленный, что осложняло ход по трассе», - цитирует Шевалье официальный сайт IBU.

Напомним, что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.