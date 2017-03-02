Анаис Шевалье: В Пхенчхане не такое напряжение, как на ЧМ, поэтому мне было легче
Французская
биатлонистка Анаис Шевалье поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка
мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла третье место.
«У
меня есть несколько идей, как улучшить свой ход. Я довольна гонкой. Здесь не
такое напряжение, как на чемпионате мира в Хохфильцене, поэтому мне было легче
бежать. Снег здесь немного медленный, что осложняло ход по трассе», - цитирует
Шевалье официальный сайт IBU.
Напомним,
что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически