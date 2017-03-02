SK Gaming вылетела с IEM Katowice 2017

Twitter объявил о партнерстве с ESL и DreamHack Социальная сеть Twitter заключила партнерское соглашение с компаниями ESL и DreamHack.

Марк Авербурх: Это был единственный вариант для того, чтобы в СНГ в этом году прошел турнир от Valve Директор по развитию EPICENTER Марк Авербурх поделился мнением о возможном провале The Kiev Major.