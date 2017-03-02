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SK Gaming вылетела с IEM Katowice 2017

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Бразильская команда SK Gaming покинула турнир IEM Katowice 2017 по CS:GO.

В матче группы A бразильцы уступили польскому коллективу Virtus.pro со счетом 14:16 и потеряли шансы на выход из группы.

На текущий момент SK Gaming имеет статистику 1-3. В следующем матче коллектив сыграет с командой North.

IEM 2017 Katowice пройдет с 1 по 5 марта в Катовице, Польша. Призовой фонд чемпионата составляет 250 000 долларов.

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