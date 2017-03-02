Владимир Юрзинов покидает «Куньлунь»
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тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов объявил об уходе со своего поста.
Это произошло на пресс-конференции после матча против магнитогорского «Металлурга»
(2:8) в первом раунде Кубка Гагарина.
– Я хотел бы сказать, что
сегодня я написал заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному
согласию. Да, я хочу уйти. Если нужна причина – пусть будет банальная. «По
семейным обстоятельствам»
– Вы уже решили, где продолжите карьеру?
– Нет. Пока я об этом не думал, - сказал Юрзинов.
Напомним, что «Куньлунь» уступил магнитогорскому «Металлургу» в серии со счетом 1:4.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Зарипов (Ли), 5:55 (1:0). Коварж (Зарипов, Ли), 10:00 (2:0). Тайми (Виклунд), 13:59 (2:1). Зарипов (Ли, Береглазов), 14:30 (3:1). Мозякин (Коварж, Ли), 25:01 (4:1). Коварж (Мозякин, Береглазов), 34:59 (5:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 40:49 (6:1). Косов (Филиппи), 48:57 (7:1). Коварж (Зарипов, Ли), 49:51 (8:1). Альшевский С. (Мянтюля), 59:48 (8:2).
Место и дата
02 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция