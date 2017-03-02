Владимир Юрзинов покидает «Куньлунь»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов объявил об уходе со своего поста. Это произошло на пресс-конференции после матча против магнитогорского «Металлурга» (2:8) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Я хотел бы сказать, что сегодня я написал заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Да, я хочу уйти. Если нужна причина – пусть будет банальная. «По семейным обстоятельствам» . Решение я принял неделю назад.



– Вы уже решили, где продолжите карьеру?

– Нет. Пока я об этом не думал, - сказал Юрзинов.

Напомним, что «Куньлунь» уступил магнитогорскому «Металлургу» в серии со счетом 1:4.