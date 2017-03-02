Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор1 : 2 ОТБарыс
Хоккей  Ак Барс2 : 1 ОТСалават Юлаев
Хоккей  Авангард6 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург8 : 2Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Миронова: 64-е место? Выше головы не прыгнешь

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 64-е место.

«Как говорится, выше головы не прыгнешь. На что готова, то сегодня и показала. Надеюсь, что дальше будет лучше. Я не думаю о том, что дебютировала на трассе, где через год будет Олимпиада, но да, это неплохо. Трассу посмотрела - вдруг на будущее пригодится.

Честно сказать, сегодня я обрадовалась тому, что утром шел снег, потому что трасса на тренировках была разбитая, все таяло, застывало и на трассе был гололед. Но когда пошел снег, я поняла, что трасса не будет таять и организаторы ее неплохо подготовили», - цитирует Миронову «Р-Спорт».

Напомним, что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дарья Домрачева: Этап в Пхенчхане - важнейшая часть подготовки к следующему сезонуБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о состоянии трассы на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). В сегодняшней спринтерской гонке Дарья заняла 20-е место.Анаис Шевалье: В Пхенчхане не такое напряжение, как на ЧМ, поэтому мне было легчеФранцузская биатлонистка Анаис Шевалье поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла третье место.Тириль Экхофф: Это была отличная гонкаНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла второе место.Виталий Норицын: Российские биатлонистки явно не успели адаптироваться в ПхенчханеСтарший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление команды в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея).Слухи о смерти российского биатлона преувеличены! Надеемся на завтрашний деньСлухи о смерти российского биатлона преувеличены! Надеемся на завтрашний деньСегодня в Пхенчхане стартовал седьмой этап Кубка мира. Женский спринт наши девушки провалили. Изменится ли ситуация в обозримом будущем?Лаура Дальмайер: 21-е место Коукаловой? Трудно всегда быть лучшейНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она выиграла гонку.Анна Фролина о Лапшине: Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняютсяБиатлонистка Анна Фролина, выступающая за сборную Южной Кореи, поздравила с получением гражданства этой страны Тимофея Лапшина.Ирина Услугина: На лежке сказался переменный ветерБиатлонистка сборной России Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Напомним, что россиянка заняла итоговое 37-е место.Татьяна Акимова: Сегодня трасса была довольно тяжелаяРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 34-е место.Светлана Слепцова: Ноги сильно забились уже на первом подъемеБиатлонистка сборной России Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Напомним, что россиянка заняла итоговое 66-е место.Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Пхенчхане.IBU сообщил о лишении Тюмени чемпионата мира в 2021 годуРешение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу, сообщили ТАССв пресс-службе IBU.Кубок мира. Женский спринт. Как это былоСегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхенчхане.Рикко Гросс: Трасса в Пхенчхане за 10 лет почти не измениласьГлавный тренер мужской сборной России Рикко Гросс поделился впечатлениями от трассы в Пхенчхане.Тимофей Лапшин: Решение выступать за Корею далось непростоБиатлонист Тимофей Лапшин признался, что решение о выступлении за сборную Южной Кореи далось ему очень нелегко.Тимофей Лапшин: Так долго ждал гражданства Южной Кореи, что не надеялся успеть к КМ в ПхенчханеРоссийский биатлонист Тимофей Лапшин прокомментировал получение гражданства Южной Кореи.Максим Цветков: Этап в Пхенчхане нужен мне личноЧемпион мира в эстафете Максим Цветков объяснил значимость этапа Кубка мира в Пхенчхане.Расписание трансляций Кубка мира в ПхенчханеСо 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.Акимова, Старых и Слепцова выступят в спринте на Кубке мира в ПхенчханеСтал известен состав сборной России на женскую спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.Лапшин получил право выступать за сборную Южной Кореи по биатлонуРоссийский биатлонист Тимофей Лапшин сможет выступать за сборную Южной Кореи. Спортсмен получил соответствующее разрешение.
Главные новости
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и выиграл серию со счетом 4:1
Хоккей
Владимир Юрзинов покидает «Куньлунь»
Футбол
Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео)
Биатлон
Виталий Мутко: История с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону еще не закончена
Хоккей
«Трактор» в овертайме уступил «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
MMA
Александр Емельяненко не выступит на турнире в Казахстане из-за подписки о невыезде
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» разгромил «Куньлунь» и выиграл серию со счетом 4:1
Футбол
Юрий Желудков: «Зениту» надо расторгнуть контракт с Кокориным. Бездарь какой-то
Футбол
Пресс-атташе «Ростова»: Нам предложили 170 тысяч рублей за выход Ибрагимовича с ребенком
Биатлон
Виталий Норицын: Российские биатлонистки явно не успели адаптироваться в Пхенчхане
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Светлана Миронова
Светлана Мироновавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости