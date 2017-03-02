Светлана Миронова: 64-е место? Выше головы не прыгнешь
Российская биатлонистка
Светлана Миронова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по
биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 64-е место.
«Как говорится, выше головы не прыгнешь. На что готова, то сегодня
и показала. Надеюсь, что дальше будет лучше. Я не думаю о том, что дебютировала
на трассе, где через год будет Олимпиада, но да, это неплохо. Трассу посмотрела
- вдруг на будущее пригодится.
Честно сказать, сегодня я обрадовалась тому, что утром шел снег,
потому что трасса на тренировках была разбитая, все таяло, застывало и на
трассе был гололед. Но когда пошел снег, я поняла, что трасса не будет таять и
организаторы ее неплохо подготовили», - цитирует Миронову «Р-Спорт».
Напомним,
что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.