Светлана Миронова: 64-е место? Выше головы не прыгнешь

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 64-е место.

«Как говорится, выше головы не прыгнешь. На что готова, то сегодня и показала. Надеюсь, что дальше будет лучше. Я не думаю о том, что дебютировала на трассе, где через год будет Олимпиада, но да, это неплохо. Трассу посмотрела - вдруг на будущее пригодится.

Честно сказать, сегодня я обрадовалась тому, что утром шел снег, потому что трасса на тренировках была разбитая, все таяло, застывало и на трассе был гололед. Но когда пошел снег, я поняла, что трасса не будет таять и организаторы ее неплохо подготовили», - цитирует Миронову «Р-Спорт».

Напомним, что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.