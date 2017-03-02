Данис Зарипов: Будем дальше всей командой идти только вперед
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал выход своей команды в полуфинал Восточной конференции.
– Хочется выразить слова благодарности всем болельщикам, которые поддерживали нас в этой серии! Всех с победой! Но наш путь продолжается – готовимся к большему, хорошо, что есть время немного отдохнуть и переключиться, начать подготовку к следующему сопернику, хоть пока и не известно, кто им будет. По сегодняшнему матчу – честно признаться, игра была решена еще в начале игры, когда использовали свое большинство и забили своевременные голы. Было понятно, что можем довести матч до победы. Хорошо, что команда держала себя в руках, никто не стал задирать носы, продолжали играть по заданию, продолжали нагнетать, атаковать. Результат на табло.
– Насколько
в преддверии следующей серии в плане
эмоций важна такая крупная победа?
– Эмоционально, конечно, это хороший подъем. Но это палка о двух концах: может и расслабить команду. Теперь наша задача не только отдыхать и готовиться к следующему сопернику, но и держать себя в руках, провести правильную подготовку, - приводит слова Зарипова официальный сайт магнитогорской команды.
Напомним, что в четверг, 2 марта, «Магнитка» на своей площадке разгромила «Куньлунь» в пятом матче серии 1/8 Кубка Гагарина со счетом 8:2.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Зарипов (Ли), 5:55 (1:0). Коварж (Зарипов, Ли), 10:00 (2:0). Тайми (Виклунд), 13:59 (2:1). Зарипов (Ли, Береглазов), 14:30 (3:1). Мозякин (Коварж, Ли), 25:01 (4:1). Коварж (Мозякин, Береглазов), 34:59 (5:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 40:49 (6:1). Косов (Филиппи), 48:57 (7:1). Коварж (Зарипов, Ли), 49:51 (8:1). Альшевский С. (Мянтюля), 59:48 (8:2).
Место и дата
02 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция