Данис Зарипов: Будем дальше всей командой идти только вперед

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал выход своей команды в полуфинал Восточной конференции.

– Хочется выразить слова благодарности всем болельщикам, которые поддерживали нас в этой серии! Всех с победой! Но наш путь продолжается – готовимся к большему, хорошо, что есть время немного отдохнуть и переключиться, начать подготовку к следующему сопернику, хоть пока и не известно, кто им будет. По сегодняшнему матчу – честно признаться, игра была решена еще в начале игры, когда использовали свое большинство и забили своевременные голы. Было понятно, что можем довести матч до победы. Хорошо, что команда держала себя в руках, никто не стал задирать носы, продолжали играть по заданию, продолжали нагнетать, атаковать. Результат на табло.

– Насколько в преддверии следующей серии в плане эмоций важна такая крупная победа?

– Эмоционально, конечно, это хороший подъем. Но это палка о двух концах: может и расслабить команду. Теперь наша задача не только отдыхать и готовиться к следующему сопернику, но и держать себя в руках, провести правильную подготовку, - приводит слова Зарипова официальный сайт магнитогорской команды.



Напомним, что в четверг, 2 марта, «Магнитка» на своей площадке разгромила «Куньлунь» в пятом матче серии 1/8 Кубка Гагарина со счетом 8:2.