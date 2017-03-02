Илья Воробьев: Первое звено в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни играть
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал итог пятого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня» (8:2).
– Я хочу поздравить, прежде всего, «Куньлунь» с отличным сезоном. В первый год так быстро собрать команду и попасть в плей-офф – это отличный результат. А мы идем дальше, готовимся к следующей серии, ждем соперника.
– Сегодня
первое звено устроило практически
бенефис. В чем секрет такого успеха?
– Да оно в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни играть, - приводит слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Зарипов (Ли), 5:55 (1:0). Коварж (Зарипов, Ли), 10:00 (2:0). Тайми (Виклунд), 13:59 (2:1). Зарипов (Ли, Береглазов), 14:30 (3:1). Мозякин (Коварж, Ли), 25:01 (4:1). Коварж (Мозякин, Береглазов), 34:59 (5:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 40:49 (6:1). Косов (Филиппи), 48:57 (7:1). Коварж (Зарипов, Ли), 49:51 (8:1). Альшевский С. (Мянтюля), 59:48 (8:2).
Место и дата
02 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция