Илья Воробьев: Первое звено в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни играть

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал итог пятого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня» (8:2).

– Я хочу поздравить, прежде всего, «Куньлунь» с отличным сезоном. В первый год так быстро собрать команду и попасть в плей-офф – это отличный результат. А мы идем дальше, готовимся к следующей серии, ждем соперника.

– Сегодня первое звено устроило практически бенефис. В чем секрет такого успеха?

– Да оно в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни играть, - приводит слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».

