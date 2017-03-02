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Крис Ли: Мы хотели сегодня сыграть самый лучший матч серии

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли прокомментировал победу своей команды в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против Куньлуня (8:2).

– Как сегодня удалось добиться такой крупной победы? Ведь остальные матчи были упорными.
– Это сложно объяснить. Когда ты забиваешь восемь шайб – очень многое должно для тебя сойтись и многое должно получаться. А вообще, я думаю, что у нас была очень неплохая первая игра серии, а следующие три игры были уже не так хороши. Мы поговорили об этом сегодня, чтобы убедиться, что пятая игра должна стать лучшей. Ребята вышли на первый период очень заряженными, мы отлично сыграли в нападении.

– Пять ассистентских баллов в одной игре – это рекорд?
– Да! У меня и четыре балла было лишь однажды – так я думал, что никогда этот рекорд не превзойду. Опять же – спасибо партнерам, что смогли забросить пять раз после того, как я отдавал им передачи. Ты хорош настолько, насколько хороши твои партнеры. Двое парней оформили хет-трики сегодня – это просто фантастика. Сегодня все получалось, - передает слова Ли пресс-служба «Металлурга».

Матч

Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

Голы:

Зарипов (Ли), 5:55 (1:0). Коварж (Зарипов, Ли), 10:00 (2:0). Тайми (Виклунд), 13:59 (2:1). Зарипов (Ли, Береглазов), 14:30 (3:1). Мозякин (Коварж, Ли), 25:01 (4:1). Коварж (Мозякин, Береглазов), 34:59 (5:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 40:49 (6:1). Косов (Филиппи), 48:57 (7:1). Коварж (Зарипов, Ли), 49:51 (8:1). Альшевский С. (Мянтюля), 59:48 (8:2).

Место и дата

02 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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