Дарья Домрачева: Этап в Пхенчхане - важнейшая часть подготовки к следующему сезону
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о
состоянии трассы на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). В сегодняшней
спринтерской гонке Дарья заняла 20-е место.
«На первых тренировках трасса была подразбита. Вчера ночью
выпал первый снег, сегодня это добавило некоторой сложности в скольжении. Еще
год есть на подготовку и для организаторов, и для спортсменов. Мы здесь уже
были на чемпионате мира в свое время. С тех пор спуски стали попроще, этот
момент учли, так как на предыдущих соревнованиях здесь было много падений.
Наверное заметно, что у многих накопилась усталость,
чемпионат мира отнял много сил - были непростые погодные условия и насыщенная
соревновательная программа. Но этап в Южной Корее - это уже важнейшая часть
подготовки к следующему сезону, и все к этому серьезно относятся», -
цитирует Домрачеву «Р-Спорт».
Напомним, что выиграла гонку немка Лаура
Дальмайер.