Дарья Домрачева: Этап в Пхенчхане - важнейшая часть подготовки к следующему сезону

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о состоянии трассы на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). В сегодняшней спринтерской гонке Дарья заняла 20-е место.

«На первых тренировках трасса была подразбита. Вчера ночью выпал первый снег, сегодня это добавило некоторой сложности в скольжении. Еще год есть на подготовку и для организаторов, и для спортсменов. Мы здесь уже были на чемпионате мира в свое время. С тех пор спуски стали попроще, этот момент учли, так как на предыдущих соревнованиях здесь было много падений.

Наверное заметно, что у многих накопилась усталость, чемпионат мира отнял много сил - были непростые погодные условия и насыщенная соревновательная программа. Но этап в Южной Корее - это уже важнейшая часть подготовки к следующему сезону, и все к этому серьезно относятся», - цитирует Домрачеву «Р-Спорт».

Напомним, что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.