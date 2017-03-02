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Щесны заявил, что останется в «Арсенале», если станет основным голкипером «пушкарей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», ответил на вопрос о своем будущем.

«Лондон по-прежнему мой дом. Да, сейчас я выступаю за «Рому», однако это не мешает мне оставаться поклонником «Арсенала». У меня по контракту еще 4 месяца, и сейчас я думаю лишь о том, как улучшить свою игру. 

Где я могу оказаться в следующем сезоне? Не думал об этом, но могу сказать одно: хочу выступать там, где буду первым номером», – сказал игрок сборной Польши, слова которого приводит Goal.

В нынешнем сезоне футболист провел за «Рому» 27 матчей, пропустил 26 мячей и в 11-ти встречах оставлял свои ворота «сухими».

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