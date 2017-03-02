Агент Чалханоглу: Окончательное решение по моему клиенту примет именно «Байер»

Бекташ Демирташ, агент полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу, объяснил, при каких условиях его клиент может покинуть немецкий клуб.

«Хакан будет выступать за «Байер» еще три года. Однако, если поступит предложение, которое устроит и клуб, и моего клиента, мы оформим трансфер. Хотя, окончательное решение будет принимать именно «Байер», - сказал Демирташ, слова которого приводит Kicker.

Ранее сообщалось, что на футболиста сборной Турции претендуют «Челси» и «Тоттенхэм».

Отметим, что 24-летний полузащитник был дисквалифицирован до конца текущего сезона по решению ФИФА. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.