Райкконен показал лучшее время в финальный день тестов в Барселоне, Квят – десятый
В Барселоне (Испания)
завершились первые предсезонные тесты. Лучшее время показал пилот «Феррари»
Кими Райкконен.
Лучшее время Райкконена - 1.20,872. На втором месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Третий
результат показал Джолион Палмер из «Рено». Российский пилот «Торо Россо»
Даниил Квят стал десятым, не показав времени из-за технических проблем команды.
Он завершил установочный круг и вернулся в боксы, а потом «Торо Россо» пришлось
менять двигатель, и команда не завершила тесты.
Формула-1
Тесты
Барселона (Испания)
4-й день
1. Кими Райкконен («Феррари») 1.20,872 (93 круга)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,897 (85)
3. Джолион Палмер («Рено») +0,906 (39)
4. Ромен Грожан («Хаас») +1,437 (118)
5. Антонио Джовинацци («Заубер») +1,529 (84)
6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,662 (82)
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,704 (67)
8. Валттери Боттас («Мерседес») +2,571 (68)
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +4,102 (51)
10. Даниил Квят («Торо Россо»)
без времени (1)