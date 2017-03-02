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Райкконен показал лучшее время в финальный день тестов в Барселоне, Квят – десятый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Барселоне (Испания) завершились первые предсезонные тесты. Лучшее время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Лучшее время Райкконена - 1.20,872. На втором месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Третий результат показал Джолион Палмер из «Рено». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал десятым, не показав времени из-за технических проблем команды. Он завершил установочный круг и вернулся в боксы, а потом «Торо Россо» пришлось менять двигатель, и команда не завершила тесты.

Формула-1

Тесты

Барселона (Испания)

4-й день 

1. Кими Райкконен («Феррари») 1.20,872 (93 круга)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,897 (85)

3. Джолион Палмер («Рено») +0,906 (39)

4. Ромен Грожан («Хаас») +1,437 (118)

5. Антонио Джовинацци («Заубер») +1,529 (84)

6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,662 (82)

7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,704 (67)

8. Валттери Боттас («Мерседес») +2,571 (68)

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +4,102 (51)

10. Даниил Квят («Торо Россо»)  без времени (1)

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