Австриец Крафт одержал победу в прыжках с трамплина на чемпионате мира, Климов – 20-й
На чемпионате мира по
лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по прыжкам с
трамплина у мужчин на большом трамплине. Победу одержал австриец Штефан Крафт.
В тройку лучших также
попали немец Андреас Веллингер и поляк Томаш Жила. Лучший из россиян Евгений
Климов занял 20-е место.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Лахти (Финляндия)
Мужчины
HS130
1. Штефан Крафт (Австрия) 279,3 (127,5 м+127,5 м)
2. Андреас Веллингер (Германия) 278,0 (127,5+129,0)
3. Петр Жила (Польша) 276,7 (127,5+131,0)
4. Андреас Стьернен (Норвегия) 276,1 (129,5+129,0)
5. Андерс Фаннемель (Норвегия) 268,8 (123,5+127,0)
6. Мацей Кот (Польша) 266,9 (123,5+126,5)…
20. Евгений Климов (Россия) 234,3 (120,0+117,5)...
24. Дмитрий Васильев (Россия) 225,3 (120,0+115,5)...
29. Денис Корнилов (Россия) 209,1 (119,5+108,5)...
49. Алексей Ромашов (Россия) 83,3 (102,0)