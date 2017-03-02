Австриец Крафт одержал победу в прыжках с трамплина на чемпионате мира, Климов – 20-й

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по прыжкам с трамплина у мужчин на большом трамплине. Победу одержал австриец Штефан Крафт.

В тройку лучших также попали немец Андреас Веллингер и поляк Томаш Жила. Лучший из россиян Евгений Климов занял 20-е место.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лахти (Финляндия)

Прыжки с трамплина

Мужчины

HS130

1. Штефан Крафт (Австрия) 279,3 (127,5 м+127,5 м)

2. Андреас Веллингер (Германия) 278,0 (127,5+129,0)

3. Петр Жила (Польша) 276,7 (127,5+131,0)

4. Андреас Стьернен (Норвегия) 276,1 (129,5+129,0)

5. Андерс Фаннемель (Норвегия) 268,8 (123,5+127,0)

6. Мацей Кот (Польша) 266,9 (123,5+126,5)…



20. Евгений Климов (Россия) 234,3 (120,0+117,5)...

24. Дмитрий Васильев (Россия) 225,3 (120,0+115,5)...

29. Денис Корнилов (Россия) 209,1 (119,5+108,5)...

49. Алексей Ромашов (Россия) 83,3 (102,0)