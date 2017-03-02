Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор1 : 2 ОТБарыс
Хоккей  Ак Барс2 : 1 ОТСалават Юлаев
Хоккей  Авангард6 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург8 : 2Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и выиграл серию со счетом 4:1

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса»

На 16-й минуте хозяев вывел вперед Федор Малыхин. На 52-й минуте результат сравнял Захар Арзамасцев. В овертайме решающую шайбу провел Иржи Секач. Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 15:13 (1:0 - бол.). Арзамасцев 51:31 (1:1 - бол.). Секач (Азеведо), 68:55 (2:1).

Место и дата

02 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 4:1

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Крис Ли: Мы хотели сегодня сыграть самый лучший матч серииЗащитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли прокомментировал победу своей команды в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против Куньлуня (8:2).Илья Воробьев: Первое звено в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни игратьГлавный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал итог пятого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня» (8:2).Данис Зарипов: Будем дальше всей командой идти только впередНападающий магнитогорского «Металлурга» прокомментировал выход своей команды в полуфинал Восточной конференции.Владимир Юрзинов покидает «Куньлунь»Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов объявил об уходе со своего поста. Это произошло на пресс-конференции после матча против магнитогорского «Металлурга» (2:8) в первом раунде Кубка Гагарина.Владимир Юрзинов-младший: Я решил уйтиВладимир Юрзинов-младший: Я решил уйтиПосле поражения в Магнитогорске со счетом 2:8 главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов сделал сенсационное заявление на пресс-конференции.Мозякину - клюшку. «Магнитке» – полуфинал ВостокаМозякину - клюшку. «Магнитке» – полуфинал ВостокаМагнитогорский «Металлург» разгромил «Куньлунь» в пятой встрече первого раунда плей-офф, а после – чествовал своего капитана.Ликуй, Астана! «Барыс» берет верх над «Трактором» и может закончить серию домаЛикуй, Астана! «Барыс» берет верх над «Трактором» и может закончить серию домаКазахстанцы выходят вперед в серии с челябинцами, взяв реванш за поражение в овертайме прошлого матча. До победы им остался один шаг.«Трактор» в овертайме уступил «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка ГагаринаХоккеисты челябинского «Трактора» на своей площадке уступили «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 1:2.Магнитогорский «Металлург» разгромил «Куньлунь» и выиграл серию со счетом 4:1Матч первого раунда плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:2 в пользу «Магнитки».«Ак Барс» – «Салават Юлаев». Онлайн«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом».Моряков угостили «баранкой». ТенниснойМоряков угостили «баранкой». ТенниснойПятый матч серии «Авангард» - «Адмирал» завершился разгромом гостей 6:0.«Авангард» разгромил «Адмирал», забросив шесть безответных шайбХоккеисты омского «Авангарда» на своей площадке крупно переиграли «Адмирал» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.Шепелев готов возглавить «Спартак»Олимпийский чемпион Сергей Шепелев прокомментировал информацию о том, что может стать главным тренером «Спартака».Кубок Гагарина. 1/4 финала. «Металлург (Мг) – «Куньлунь Ред Стар», «Ак Барс» - «Салават Юлаев» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.Александр Кожевников: В серии со СКА у «Динамо» есть серьезный козырь – вратарь ЕременкоДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии Западной конференции между СКА и московским «Динамо».Александр Свитов: «Ак Барсом» и «Салават» не хотят друг другу уступатьКапитан «Ак Барса» нападающий Александр Свитов – о предстоящем пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым».Линус Умарк: В пятом матче серии с «Ак Барсом» все будет зависеть от насШведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк – о состоянии уфимской команды перед пятым матчем серии с «Ак Барсом».Андрей Разин: СКА и ЦСКА нисколько не удивили. «Витязь» свою задачу перевыполнилЗаслуженный мастер спорта, двукратный чемпион России Андрей Разин поделился впечатлениями от завершившихся серий первого раунда плей-офф в Западной конференции.Алексей Морозов: Когда Захарчук на льду, голову опускать нельзя. Накажет жестко!Алексей Морозов: Когда Захарчук на льду, голову опускать нельзя. Накажет жестко!Управляющий директор МХЛ, а в недалеком прошлом двукратный обладатель Кубка Гагарина, форвард Алексей Морозов – о нынешнем плей-офф КХЛ.Алексей Морозов: Когда «Ак Барс» бьется с «Салаватом», люди на трибунах плачутУправляющий директор МХЛ Алексей Морозов высказал свое мнение о нынешнем плей-офф КХЛ.
Главные новости
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и выиграл серию со счетом 4:1
Хоккей
Владимир Юрзинов покидает «Куньлунь»
Футбол
Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео)
Биатлон
Виталий Мутко: История с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону еще не закончена
Хоккей
«Трактор» в овертайме уступил «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
MMA
Александр Емельяненко не выступит на турнире в Казахстане из-за подписки о невыезде
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» разгромил «Куньлунь» и выиграл серию со счетом 4:1
Футбол
Юрий Желудков: «Зениту» надо расторгнуть контракт с Кокориным. Бездарь какой-то
Футбол
Пресс-атташе «Ростова»: Нам предложили 170 тысяч рублей за выход Ибрагимовича с ребенком
Биатлон
Виталий Норицын: Российские биатлонистки явно не успели адаптироваться в Пхенчхане
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости