«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и выиграл серию со счетом 4:1
Матч первого раунда
плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев
в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса»
На 16-й минуте хозяев вывел
вперед Федор Малыхин. На 52-й минуте результат сравнял Захар Арзамасцев. В
овертайме решающую шайбу провел Иржи Секач. Таким образом, «Ак Барс» одержал
победу в серии со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция. 1/4 финала
Счет в серии – 4:1
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 15:13 (1:0 - бол.). Арзамасцев 51:31 (1:1 - бол.). Секач (Азеведо), 68:55 (2:1).
Место и дата
02 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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