Blizzard представила нового персонажа в Overwatch
Компания Blizzard анонсировала нового персонажа в Overwatch - робота-защитника Орису.
Способности:
Энергетическая пушка. Автоматическая пушка Орисы, постоянно наносит урон, но замедляет ее при стрельбе.
Защитное поле. Ориса временно уменьшает урон, который она получает, и становится невосприимчива к эффектам, затрудняющим ее действия.
Стоять! Ориса выпускает гравитонный заряд, который можно взорвать, чтобы притянуть и замедлить противников.
Силовой барьер. Ориса бросает на землю устройство, создающее барьер, который защищает ее саму и ее союзников от огня противника.
Катализатор.Ориса размещает на земле устройство, повышающее урон, наносимый всеми союзниками в пределах прямой видимости.
Новый персонаж появится в игре уже скоро.
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