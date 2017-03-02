Станислав Черчесов: Инцидент с Кокориным? Нас такие вещи не устраивают

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением об инциденте с полузащитником «Зенита» Александром Кокориным.

- Для главного тренера сборной России важно, что делает футболист за пределами поля в выходной?

- Мы с первого дня обозначили, что футболист сборной должен на поле, за полем и между играми показывать соответствующий профессионализм. Нас такие вещи не устраивают, - сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе.

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