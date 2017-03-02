Кокорину грозит штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев

Стало известно, какое наказание грозит форварду «Зенита» Александру Кокорину. Напомним, что футболист нарушил правила дорожного движения, находясь в Москве.

«Статьей предусмотрено наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев. Учитывая ранее неоднократно совершенные водителем нарушения ПДД, материалы были переданы для рассмотрения по существу в суд», — сказал дежурный офицер пресс-службы ГУВД по Москве Алексей Шапкин. Его слова приводит Vesti.ru.

Ранее сообщалось, что спортсмен устроил гонки по встречной полосе на своем «бентли», при этом необходимости выезжать на полосу встречного движения не было. В «Зените» заявили, что пресса преувеличили обстоятельства случившегося. Сам Кокорин также заявляет, что «никаких гонок не было».