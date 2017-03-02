Александр Кержаков: Ситуация с Кокориным ничего, кроме шуток, у игроков не вызвала

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об инциденте с Александром Кокориным и о матче против ЦСКА.



- Обсуждали с Кокориным ту ситуацию, в которую он попал?

- Естественно, это не совсем рабочий момент, больше личная жизнь Александра. Ничего, кроме шуток, это у игроков не вызвало. Если мы на каждые такие заявление прессы будем реагировать очень серьезно, тогда меньше концентрации будет на следующий матч.

- То, что «Зенит» раньше начал сезон, дает вам преимущество?

- Мне бы хотелось верить, что да. Последний матч с «Андерлехтом» вселил надежду болельщикам после встречи в Бельгии. Хорошо сыграли, жаль, что не прошли дальше. Думаю, это будет нам на руку в противостоянии с ЦСКА, - сказал Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».



Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе.

Ближайший матч «Зенит» проведет 4 марта в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 16:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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