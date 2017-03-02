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M-1 Challenge 75. Шлеменко перевесил Брэдли

Источник:  Mix FightКомментарии

Сегодня в Москве состоялась официальная церемония взвешивания перед завтрашним турниром M-1 Challenge 75, в главном поединке которого встретятся легендарный Александр Шлеменко и американский спортсмен Пол Брэдли. Предлагаем вашему вниманию официальные результаты прошедшей церемонии.

Супербой
(До 84 кг), Пол «The Gentleman» Брэдли (США) (23-7), 83.6 кг - Александр Шлеменко (54-9), 83.9 кг

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
Максим Грабович (5-1), 76.9 кг - Алексей Кунченко (15-0), 77.0 кг

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (18-5) 77.1 кг - Сергей Романов (10-1), 77.0 кг

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США) (11-3), 70.1 кг - Максим Дивнич (12-2), 70.1 кг

(До 93 кг), Карлос Эдуардо (Бразилия) (14-4), 93.0 кг - Борис Полежай (Украина) (15-5), 92,9 кг

(До 70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия) (2-0), 70.0 кг - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия) (3-0), 70,2 кг

(До 84 кг), Амилкар Алвеш (Бразилия) (15-10), 84,9 кг - Валерий Мясников (10-1-2), 84,9 кг

(До 70,3 кг), Мохамед Грабински (Германия и Польша) (14-3), 71,9 кг - Раул Тутараули (Грузия) (7-3), 72,0 кг

(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея) (8-2), 65,8 кг - Виктор Колесник (9-2), 65,8 кг

(До 80 кг), Максим «Mad Max» Мельник (Украина) (3-2), 80,0 кг - Данила Приказа (5-1-1), 78,9 кг

(До 68 кг), Алексей Сотников (4-1), 67,8 кг - Роман Богатов, 67,9 кг

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