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Ольга Смородская: Сейчас у «Локомотива» не систематическая работа с болельщиками, а полная профанация

Источник:  ЕвроспортКомментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала новое руководство клуба за работу с болельщиками.

«Новое руководство? Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю. Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.

 В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать. Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный – оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать. То, что очевидно сейчас во взаимоотношениях с болельщиками, – это не систематическая кропотливая работа, а популизм, полная профанация», - цитирует Смородскую Eurosport.ru.

Напомним, что Ольга Смородская покинула пост президента «Локомотива» в августе 2016 года.

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