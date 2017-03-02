Ольга Смородская: Один раз я передумала покупать Мертенса, а во второй раз он ушел в «Наполи» в последнюю секунду
Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в
команду не перешел полузащитник Дрис Мертенс. Напомним, что бельгиец стал
игроком «Наполи».
Одного спортсмена я вообще покупала дважды. Оба раза сорвался –
сначала я передумала, потому что дорого, а мальчик очень молодой – 21 год.
– Второй раз?
– Через три года. У
нас уже был подписан контракт, но он в последнюю секунду ушел в «Наполи» к Бенитесу. Мальчика звали Дрис Мертенс. Кстати,
Мертенс – пример очень интеллектуального футболиста. В Бельгии ведь создана
целая система по выращиванию игроков. В стране живет 10 миллионов человек, а
футболистов высокого уровня очень много. Больше 100 человек играют в
европейских чемпионатах», - цитирует Смородскую Eurosport.ru.
Напомним, что Мертенс перешел
из ПСВ в «Наполи» в 2013 году.