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«СКА-Нева» обыграла «Рязань» в овертайме и вышла в четвертьфинал Братины

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«СКА-Нева» в четвертом матче первого раунда плей-офф ВХЛ обыграла в овертайме на выезде «Рязань» со счетом 3:2.

В составе армейцев отличились Антон Жихарев, Иван Ларичев. Победный гол в овертайме забил Дмитрий Юдин. У хозяев шайбы забросили Иван Коренков и Владимир Карпов.

Напомним, счет в серии стал 4-0 в пользу «СКА-Невы». Соперник петербургской команды определится, когда завершатся серии в других противостояниях.

Матч

Рязань - СКА-Нева - 2:3 О.Т. (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы:

Жихарёв (Ларичев), 5:01 (0:1). Ларичев (Жихарёв), 27:36 (0:2). Коренков (Денежкин), 40:41 (1:2 - бол.). Карпов (Филатов, Рукин), 46:32 (2:2 - бол.). Юдин (Молодцов, Жихарёв), 82:24 (2:3 - бол.).

Место и дата

02 марта 19:00, Олимпийский, Онлайн-трансляция


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