«Ростов» завершил подготовку к матчу с «Томью»
Сегодня вечером «Ростов» провел предыгровую тренировку перед игрой 18-го тура РФПЛ с «Томью».
Команда занималась на запасном поле стадиона «Олимп-2». Тренировка продолжалась около часа.
Напомним, что матч «Томь» - «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону из-за того, что поле томского стадиона не готово к возобновлению сезона.
Игра состоится завтра в 19:00.
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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