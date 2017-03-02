Марадоне предлагают стать советником по развитию футбола в Китае
Легендарному аргентинскому
футболисту Диего Марадоне предлагают работу в Китае. Об этом сообщает испанское
издание AS.
Сообщается, что китайские
власти хотят видеть Марадону в качестве советника по всем аспектам развития
футбола в стране. Переговоры с аргентинцем ведут те же представители, которые
договаривались о переходе Карлоса Тевеса, который сейчас играет за «Шанхай Шеньхуа».
«Переговоры на продвинутой
стадии. Китайцы ведут переговоры с представителями Марадоны в Дубае. Посмотрим,
как все сложится. Если все будет в порядке, до конца года Диего будет в Китае»,
- сказал адвокат Марадоны Матиас Морла.
Напомним 56-летний Марадона в
2011-2012 году тренировал аравийский «Аль-Васл», после чего не работал
тренером. До этого он также работал со сборной Аргентины и «Расингом».