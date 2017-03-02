Ольга Смородская: «Локомотив» сейчас никому не угрожает. Может быть, для этого меня и убрали
Бывший президент «Локомотива»
Ольга Смородская рассказала, что могло стать причиной ее отставки.
– Вы пытались объясниться с начальством, сказать, что у вас есть
план развития?
– Нет. В РЖД всем не
до футбола, там люди занятые. Но время покажет, кто оказался прав. Я за свои
шесть лет вывела «Локомотив» из середняков в топ-команду, которая все время
борется за титулы. Да, не всегда все получалось, но тем интереснее чемпионат.
Мы были очень близко – в одном очке, с одинаковым количеством набранных очков,
а не с таким отставанием в 20 с лишним очков, как сейчас. Сейчас на «Локомотив»
можно не обращать внимания, он никому не угрожает. Может быть, это и было
целью, когда меня убирали.
– Чтобы развалить клуб?
– Чтобы он перестал
конкурировать. Не знаю, кому это нужно. Может быть, кому-то и нужно, - цитирует Смородскую Eurosport.ru.
Напомним, что Ольга
Смородская покинула пост президента «Локомотива» в августе 2016 года.