Ольга Смородская: «Локомотив» сейчас никому не угрожает. Может быть, для этого меня и убрали

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что могло стать причиной ее отставки.

– Вы пытались объясниться с начальством, сказать, что у вас есть план развития?

– Нет. В РЖД всем не до футбола, там люди занятые. Но время покажет, кто оказался прав. Я за свои шесть лет вывела «Локомотив» из середняков в топ-команду, которая все время борется за титулы. Да, не всегда все получалось, но тем интереснее чемпионат. Мы были очень близко – в одном очке, с одинаковым количеством набранных очков, а не с таким отставанием в 20 с лишним очков, как сейчас. Сейчас на «Локомотив» можно не обращать внимания, он никому не угрожает. Может быть, это и было целью, когда меня убирали.

– Чтобы развалить клуб?

– Чтобы он перестал конкурировать. Не знаю, кому это нужно. Может быть, кому-то и нужно, - цитирует Смородскую Eurosport.ru.

Напомним, что Ольга Смородская покинула пост президента «Локомотива» в августе 2016 года.