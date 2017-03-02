Кришито посетил стадион на Крестовском острове
Защитник «Зенита» Доменико Кришито побывал на новом петербургском стадионе.
На фото итальянский футболист стоит на поле, которое закатили внутрь 24 февраля.
Напомним, «Стадион Санкт-Петербург» в феврале принимал два тестовых мероприятия. 11 февраля на арене прошло шоу мотоциклистов, которое посетило десять тысяч зрителей. 22 февраля состоялся рок-фестиваль, собравший 30 тысяч человек.
7 апреля на территории, прилегающей к стадиону, состоится весенний Фестиваль света.
Первый официальный матч на арене планируется провести 23 апреля, в нем сыграют «Зенит» и «Урал».
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