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Кришито посетил стадион на Крестовском острове

Источник:  InstagramКомментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито побывал на новом петербургском стадионе.

На фото итальянский футболист стоит на поле, которое закатили внутрь 24 февраля.

Zenit arena!!!! 🔝🔝🔝🔝

A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on

Напомним, «Стадион Санкт-Петербург» в феврале принимал два тестовых мероприятия. 11 февраля на арене прошло шоу мотоциклистов, которое посетило десять тысяч зрителей. 22 февраля состоялся рок-фестиваль, собравший 30 тысяч человек.

7 апреля на территории, прилегающей к стадиону, состоится весенний Фестиваль света.

Первый официальный матч на арене планируется провести 23 апреля, в нем сыграют «Зенит» и «Урал».

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