Игорь Захаркин: Уход в отставку? Готов ко всему

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями после матча против «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина. Напомним, что его команда уступила в овертайме 1:2.

– Хотел бы поздравить «Ак Барс». Персонально главного тренера, весь коллектив, персонал команды с победой, замечательной игрой. Считаю, что все матчи были бескомпромиссными. Мы сыграли неплохо, могли сыграть лучше, но отдавались полностью этой борьбе. Всегда говорил, что с «Ак Барсом» интересные матчи. Они победили достойно, справедливо. Жаль, что мы так рано закончили сезон. Но это спорт, всегда есть один победитель. Сегодня это казанский клуб. Желаю удачи «Ак Барсу» в последующих стадиях.

– Вы готовы взять на себя вину?

– Всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. В тех обстоятельствах, в которые мы попали в этом сезоне, ребята выступили достойно. Весь сезон получился скомканным из-за того, что весь сезон провели без центральных нападающих. Не смогли усилить команду, когда могли это сделать, пришлось выкручиваться. Закончилось тем, что были вынуждены бороться за место в плей-офф.

– Известно по поводу будущего?

– Мне никто не звонил, не вызывал. Не знаю, что будет. Вы узнаете. Уход в отставку? Готов ко всему, – цитирует Захаркина «БИЗНЕС Online«.

Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд.