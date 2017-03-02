Игорь Захаркин: Уход в отставку? Готов ко всему
Главный тренер «Салавата
Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями после матча против «Ак Барса» в
первом раунде Кубка Гагарина. Напомним, что его команда уступила в овертайме
1:2.
– Хотел бы поздравить «Ак Барс». Персонально главного тренера, весь
коллектив, персонал команды с победой, замечательной игрой. Считаю, что все
матчи были бескомпромиссными. Мы сыграли неплохо, могли сыграть лучше, но
отдавались полностью этой борьбе. Всегда говорил, что с «Ак Барсом» интересные
матчи. Они победили достойно, справедливо. Жаль, что мы так рано закончили
сезон. Но это спорт, всегда есть один победитель. Сегодня это казанский клуб.
Желаю удачи «Ак Барсу» в последующих стадиях.
– Вы готовы взять на себя вину?
– Всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. В тех обстоятельствах, в которые мы попали в этом сезоне, ребята выступили достойно. Весь сезон получился скомканным из-за того, что весь сезон провели без центральных нападающих. Не смогли усилить команду, когда могли это сделать, пришлось выкручиваться. Закончилось тем, что были вынуждены бороться за место в плей-офф.
– Известно
по поводу будущего?
– Мне никто не звонил, не вызывал. Не знаю, что будет. Вы узнаете. Уход в отставку? Готов ко всему, – цитирует Захаркина «БИЗНЕС Online«.
Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд.
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 15:13 (1:0 - бол.). Арзамасцев 51:31 (1:1 - бол.). Секач (Азеведо), 68:55 (2:1).
Место и дата
02 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция