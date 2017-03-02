Зинэтула Билялетдинов: Победа над «Салаватом» – очень хороший этап в плане психологии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы над «Салаватом Юлаевом» в первом раунде Кубка Гагарина. Напомним, что его команда победила в овертайме (2:1 ОТ).

– Соглашусь, что игры были хорошие, достойные. Команды показывали хороший, боевой хоккей. Доволен, что мы смогли сыграть именно таким образом. Для нас это очень хороший этап в плане психологии. Будем готовиться к следующим матчам.

– В этой серии команда удачно сыграла в большинстве. Довольны результатами перевода Ткачева в звено к Секачу и Азеведо?

– Это было запланировано, я и в сезоне их ставил иногда. По плану так должно было быть, хорошо, что они забивают. Хотелось бы, чтобы вторая пятерка забивала. Пока они в засаде, – цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд.