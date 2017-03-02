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Зинэтула Билялетдинов: Победа над «Салаватом» – очень хороший этап в плане психологии

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы над «Салаватом Юлаевом» в первом раунде Кубка Гагарина. Напомним, что его команда победила в овертайме (2:1 ОТ).

– Соглашусь, что игры были хорошие, достойные. Команды показывали хороший, боевой хоккей. Доволен, что мы смогли сыграть именно таким образом. Для нас это очень хороший этап в плане психологии. Будем готовиться к следующим матчам.

– В этой серии команда удачно сыграла в большинстве. Довольны результатами перевода Ткачева в звено к Секачу и Азеведо?

– Это было запланировано, я и в сезоне их ставил иногда. По плану так должно было быть, хорошо, что они забивают. Хотелось бы, чтобы вторая пятерка забивала. Пока они в засаде, – цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд.

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 15:13 (1:0 - бол.). Арзамасцев 51:31 (1:1 - бол.). Секач (Азеведо), 68:55 (2:1).

Место и дата

02 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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