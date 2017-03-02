Зинэтула Билялетдинов: Победа над «Салаватом» – очень хороший этап в плане психологии
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула
Билялетдинов поделился
впечатлениями после победы над «Салаватом Юлаевом» в первом раунде Кубка
Гагарина. Напомним, что его команда победила в овертайме (2:1 ОТ).
– Соглашусь, что игры были хорошие, достойные. Команды показывали
хороший, боевой хоккей. Доволен, что мы смогли сыграть именно таким образом.
Для нас это очень хороший этап в плане психологии. Будем готовиться к следующим
матчам.
– В этой серии команда удачно сыграла в большинстве. Довольны
результатами перевода Ткачева в звено к Секачу и Азеведо?
– Это было запланировано, я и
в сезоне их ставил иногда. По плану так должно было быть, хорошо, что они
забивают. Хотелось бы, чтобы вторая пятерка забивала. Пока они в засаде, –
цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».
Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд.
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 15:13 (1:0 - бол.). Арзамасцев 51:31 (1:1 - бол.). Секач (Азеведо), 68:55 (2:1).
Место и дата
02 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция