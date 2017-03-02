Кирилл Капризов: Извиниться перед Захаркиным? Мы обо всем поговорили в раздевалке
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл
Капризов прокомментировал вылет в первом раунде плей-офф
КХЛ от «Ак Барса», а также возможность отставки Игоря Захаркина.
Напомним, что в пятом матче его команда проиграла в овертайме (1:2 ОТ).
– Без удачи никуда в хоккее. Обидные очень матчи были. Конечно,
обидно проигрывать, но сейчас что уже сделаешь…
– Есть за
что извиниться перед болельщиками?
– У нас прекрасные болельщики, спасибо, что приезжали и болели за нас.
– А перед
Захаркиным? Глава Башкортостана говорил, что если не будет выполнена задача, то
будут кадровые решения.
– Мы сейчас обо всем поговорили в раздевалке.
– Вам лично
слухи о переходе мешали?
– Я не знаю откуда взялись эти слухи. Сам был удивлен.
– Это
мешало?
– Старался не зацикливаться на этом, – цитирует Капризова корреспондент «БИЗНЕС Online«.
Таким
образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел в следующий
раунд.
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 15:13 (1:0 - бол.). Арзамасцев 51:31 (1:1 - бол.). Секач (Азеведо), 68:55 (2:1).
Место и дата
02 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция