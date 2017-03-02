Кирилл Капризов: Извиниться перед Захаркиным? Мы обо всем поговорили в раздевалке

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов прокомментировал вылет в первом раунде плей-офф КХЛ от «Ак Барса», а также возможность отставки Игоря Захаркина. Напомним, что в пятом матче его команда проиграла в овертайме (1:2 ОТ).

– Без удачи никуда в хоккее. Обидные очень матчи были. Конечно, обидно проигрывать, но сейчас что уже сделаешь…

– Есть за что извиниться перед болельщиками?

– У нас прекрасные болельщики, спасибо, что приезжали и болели за нас.

– А перед Захаркиным? Глава Башкортостана говорил, что если не будет выполнена задача, то будут кадровые решения.

– Мы сейчас обо всем поговорили в раздевалке.

– Вам лично слухи о переходе мешали?

– Я не знаю откуда взялись эти слухи. Сам был удивлен.

– Это мешало?

– Старался не зацикливаться на этом, – цитирует Капризова корреспондент «БИЗНЕС Online«.

Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд.

