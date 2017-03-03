Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

РФПЛ. 18-й тур. «Томь» сыграет с «Ростовом», ЦСКА - «Зенит» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

18-й тур

Матч

Томь - Ростов

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

Оренбург - Арсенал

Место и дата

04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Зенит

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Урал - Амкар

Место и дата

05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Место и дата

05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Спартак

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Матч

Терек - Уфа

Место и дата

05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Николай Наумов: У Смородской сейчас профессиональная трагедияНиколай Наумов: У Смородской сейчас профессиональная трагедияПрезидент «Локомотива» (2007-2010 годы) ответил на критику Ольги Смородской.Ольга Смородская: «Локомотив» сейчас никому не угрожает. Может быть, для этого меня и убралиБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что могло стать причиной ее отставки.«Ростов» завершил подготовку к матчу с «Томью»Сегодня вечером «Ростов» провел предыгровую тренировку перед игрой 18-го тура РФПЛ с «Томью».Ольга Смородская: Один раз я передумала покупать Мертенса, а во второй раз он ушел в «Наполи» в последнюю секундуПрезидент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в команду не перешел полузащитник Дрис Мертенс. Напомним, что бельгиец стал игроком «Наполи».Ольга Смородская: Сейчас у «Локомотива» не систематическая работа с болельщиками, а полная профанацияБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала новое руководство клуба за работу с болельщиками.Александр Кержаков: Ситуация с Кокориным ничего, кроме шуток, у игроков не вызвалаНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об инциденте с Александром Кокориным и о матче против ЦСКА.Кокорину грозит штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцевСтало известно, какое наказание грозит форварду «Зенита» Александру Кокорину. Напомним, что футболист нарушил правила дорожного движения, находясь в Москве.Станислав Черчесов: Инцидент с Кокориным? Нас такие вещи не устраиваютГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным.Включайте Блантера! Колонка Евгения ДзичковскогоВключайте Блантера! Колонка Евгения ДзичковскогоВ пятницу матчем «Томь» – «Ростов» возобновляется футбольный чемпионат России.Футболист и стритрейсерша. Колонка Михаила БорзыкинаФутболист и стритрейсерша. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» – об очередной истории, в которую вляпался нападающий «Зенита» и сборной России.Создай свою команду звезд РФПЛ. Выбери лучших футболистов по позициямСоздай свою команду звезд РФПЛ. Выбери лучших футболистов по позициям«Советский спорт» предлагает вам создать свою команду звезд чемпионата России по футболу.Юрий Желудков: «Зениту» надо расторгнуть контракт с Кокориным. Бездарь какой-тоБывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.Виталий Мутко: Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть вышеПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Зенитом» (видео)На официальном канале ЦСКА в Youtube опубликовано превью к матчу 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».Ночное рандеву, шанс от скуки. Микулик – о «залете» КокоринаНочное рандеву, шанс от скуки. Микулик – о «залете» КокоринаОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об очередном «залете» Александра Кокорина.Александр Кокорин: Никаких гонок не былоНападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг новость о том, что он устроил гонки на автомобиле в Москве с выездом на встречную полосу.УЕФА опубликует решение по апелляции Еременко в пятницу или на следующей неделеРешение дисциплинарного комитета УЕФА по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко будет опубликовано в пятницу или в начале следующей недели.Александр Шмурнов: Думаю, ужас «Краснодара» в Кубке не поможет «Спартаку»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о предстоящем матче между «Краснодаром» и московским «Спартаком».И в старости свои страстиИ в старости свои страстиКак «редкая птица долетает до середины Днепра», так и мало кто из профессиональных футболистов может похвастать своим долголетием.Президент «Зенита» посетил тренировку команды накануне матча с ЦСКАПрезидент «Зенита» Александр Дюков присутствовал на тренировке петербургской команды, которую сине-бело-голубые провели утром 2 марта.
Главные новости
Футбол
«Атлетико» сыграл вничью с «Депортиво» благодаря голу Гризманна
Футбол
Фернандо Торрес получил тяжелую травму головы в матче «Депортиво» - «Атлетико» (видео)
Биатлон
Александр Тихонов: В последние два года разница между Шипулиным и Фуркадом только увеличилась
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов: Победа над «Салаватом» – очень хороший этап в плане психологии
Хоккей
Игорь Захаркин: Уход в отставку? Готов ко всему
Футбол
Ольга Смородская: «Локомотив» сейчас никому не угрожает. Может быть, для этого меня и убрали
Футбол
Марадоне предлагают стать советником по развитию футбола в Китае
MMA
Нурмагомедов – фаворит в поединке против Фергюсона, по мнению букмекеров
Футбол
Ольга Смородская: Сейчас у «Локомотива» не систематическая работа с болельщиками, а полная профанация
MMA
M-1 Challenge 75. Шлеменко перевесил Брэдли
все новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости