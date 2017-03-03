РФПЛ. 18-й тур. «Томь» сыграет с «Ростовом», ЦСКА - «Зенит» и другие матчи
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18-й тур
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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