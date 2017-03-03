Александр Тихонов: В последние два года разница между Шипулиным и Фуркадом только увеличилась

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике работу Антона Шипулина с его личным тренером Андреем Крючковым.

«Прочитал заявление Антона Шипулина, который сказал, что в команде у него упали бы результаты. Напомню, что три из четырех личных медалей чемпионатов мира Шипулин завоевал, тренируясь именно с командой. Именно в команде он стал олимпийским чемпионом и вышел на тот уровень, который позволял ему конкурировать с Фуркадом.



Однако за последние два года разница между ним и французом только увеличивалась, а ходом Антон перестал прогрессировать. Факты – упрямая штука, и их не обманешь. Я думаю, что руководство федерации должно применить хирургические меры и в тренерском коллективе, и в тренировочном процессе, и в дисциплине, и во всех вопросах. Дальше так оставлять дело нельзя. Мы скатимся еще ниже.



Нужно делать выводы и принимать меры. В женской команде мы не провели смены поколений, потеряли три года и получили то, что получили. Сейчас идёт оправдание результатов длительным перелетом. А как летели другие участники соревнований? Точно так же из Европы, поэтому все находятся в одинаковых условиях. Нужно конкретное хирургическое вмешательство и единоначалие в СБР», - написал Тихонов на своем официальном сайте.

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане состоится мужская спринтерская гонка. Накануне женский спринт выиграла семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер.

