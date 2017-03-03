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Фернандо Торрес получил тяжелую травму головы в матче «Депортиво» - «Атлетико» (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» получил серьезную травму в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво».

32-летний форвард сильно ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво».

В течение пяти минут врачи оказывали Торресу помощь, после чего его унесли с газона стадиона «Риасор» на носилках.

Фернандо Торрес - чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании и победитель Лиги чемпионов-2011/12 в составе «Челси». 

Матч

Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0)

Голы

Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1).

Состав

Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54)

Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57)

Предупреждения:

Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция


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