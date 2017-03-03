Фернандо Торрес получил тяжелую травму головы в матче «Депортиво» - «Атлетико» (видео)
Нападающий мадридского «Атлетико» получил серьезную травму в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво».
Fernando Torres il est mort ou quoi ? 😱😱😱😱😱😱. Gimenez n'en peut plus ,son état est très critique.#AnimoElNino #DEPATM pic.twitter.com/zqZjvsfR9L— Xander (@jssxander) 2 марта 2017 г.
32-летний форвард сильно ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво».
В течение пяти минут врачи оказывали Торресу помощь, после чего его унесли с газона стадиона «Риасор» на носилках.
Фернандо Торрес - чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании и победитель Лиги чемпионов-2011/12 в составе «Челси».
Матч
Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54)
Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57)
Предупреждения:
Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция