Фернандо Торрес получил тяжелую травму головы в матче «Депортиво» - «Атлетико» (видео)

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Примера. 25-й тур. «Депортиво» и «Атлетико» сыграли вничью, «Севилья» – «Атлетик» и другие матчи Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

«Атлетико» сыграл вничью с «Депортиво» благодаря голу Гризманна Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Депортиво» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео) Форвард мадридского «Реала» нарушил правила дорожного движения после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (3:3). Об этом сообщают испанские СМИ.

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Озил рассказал, что его трансфер в «Барселону» не состоялся из-за Гвардиолы Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, который ранее выступал в составе мадридского «Реала», заявил, что отсутствие интересе со стороны Хосепа Гвардиолы отбило у него желание перейти в «Барселону».

«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме» Как сообщает Daily Star, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Гарет Бэйл: Не думаю, что заслуживал красной карточки Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал свое удаление в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Зинедин Зидан: Мы больше не лидеры, но не собираемся сдаваться Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру команды в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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«Реал» побил рекорд «Барселоны» по продолжительности серии с забитыми голами «Реал» установил новый рекорд Испании по продолжительности серии с забитыми голами.

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