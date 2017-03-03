«Атлетико» сыграл вничью с «Депортиво» благодаря голу Гризманна
Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Депортиво» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
На точный удар румынского форварда Флорина Андоне в первом тайме после перерыва ответил лидер столичной команды Антуан Гризманн.
В концовке встречи тяжелую травму головы получил нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес. В течение пяти минут медики оказывались игроку помощь на поле.
«Атлетико» занимает четвертую строчку в турнирной таблице испанской примеры, «Депортиво» идет на 17-м месте.
5 марта подопечные Диего Симеоне на своем поле сыграют с «Валенсией».
Матч
Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54)
Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57)
Предупреждения:
Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция