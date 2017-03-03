«Атлетико»: Состояние Фернандо Торреса стабилизировалось
Мадридский «Атлетико» поблагодарил болельщиков за поддержку нападающего Фернандо Торреса и отметил, что состояние 32-летнего игрока стабилизировалось.
По сообщению официального твиттера клуба, футболист находится в сознании и ожидает дальнейшего обследования.
Gracias por los mensajes de apoyo a @Torres. Está estabilizado y consciente. Pasará la noche en observación y mañana se le harán más pruebas— Atlético de Madrid (@Atleti) 2 марта 2017 г.
Ранее сообщалось о том, что Торрес проведет ночь в больнице, где врачи будут следить за его состоянием.
В концовке матча 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» нападающий сильно ударился головой о газон. Пять минут спустя Фернандо унесли с поля на носилках.
Встреча на стадионе «Риасор» завершилась вничью - 1:1.
Матч
Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54)
Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57)
Предупреждения:
Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция