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Глава WADA: Письмо МОК о докладе Макларена контрпродуктивно, это удар исподтишка

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Глава WADA Крэйг Риди прокомментировал письмо Международного олимпийского комитета, в котором содержалась критика доказательной базы второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- В письме, которое опубликовал МОК, говорится о проблемах фактических данных в качестве одного из приоритетов, но это не имеет ничего общего с тем, чем занимался Макларен и его комиссия. Ему было предложено найти доказательства наличие государственной системы допинга в России, что он и сделал.

Я не знал, что они собираются опубликовать это письмо. Был уверен, что такой удар исподтишка не повторится. Письмо было просто контрпродуктивным после того, как WADA долго и упорно работало с РУСАДА, чтобы восстановить доверие к антидопинговой систему в России, - заявил Риди.

«На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки», - говорилось в письме генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера.

После презентации второй части доклада Макларена Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России решил не проводить в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени.



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