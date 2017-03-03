«Севилья» обыграла «Атлетик» и приблизилась к «Барселоне» и «Реалу» в турнирной таблице примеры
«Севилья» нанесла поражение «Атлетику» в матче 25-го тура чемпионата Испании (1:0).
Единственный мяч на 14-й минуте игры забил полузащитник «Севильи» Висенте Иборра после того, как Стефан Йоветич не смог реализовать пенальти.
«Севилья» по-прежнему занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Теперь команда из Андалусии отстает на два очка от «Барселоны» и на одно - от мадридского «Реала». У королевского клуба остается один матч в запасе. «Атлетик» идет на восьмом месте.
6 марта «Севилья» сыграет на выезде с «Алавесом», «Атлетик» днем ранее сразится с «Малагой».
Матч
Голы
Иборра 14 (1:0).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Меркадо, Краневиттер, Насри, Корреа (Васкес, 63), Иборра, Йоветич (Бен Йеддер, 78), Вьетто (Монтойя, 78)
Атлетик: Ираисос, Сан Хосе, Саборит, Лекуе, Эчейта, Альварес, Боведа (Сусаета, 69), Гарсия, Беньят (Итурраспе, 62), Муньяин (Вильялибре, 85), Уильямс
Незабитые пенальти
Йоветич (Севилья), 14
Предупреждения:
Йоветич, 37; Мариано, 69; Меркадо, 75; Насри, 84; Корреа, 90; Краневиттер, 90 - Сусаета, 71; Эчейта, 90
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
02 марта 23:30, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция