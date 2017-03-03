«Севилья» обыграла «Атлетик» и приблизилась к «Барселоне» и «Реалу» в турнирной таблице примеры

«Севилья» нанесла поражение «Атлетику» в матче 25-го тура чемпионата Испании (1:0).

Единственный мяч на 14-й минуте игры забил полузащитник «Севильи» Висенте Иборра после того, как Стефан Йоветич не смог реализовать пенальти.

«Севилья» по-прежнему занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Теперь команда из Андалусии отстает на два очка от «Барселоны» и на одно - от мадридского «Реала». У королевского клуба остается один матч в запасе. «Атлетик» идет на восьмом месте.

6 марта «Севилья» сыграет на выезде с «Алавесом», «Атлетик» днем ранее сразится с «Малагой».