«Алкмар» вышел в финал Кубка Голландии, где сыграет с «Витессом» Коряна
«Алкмар» стал вторым финалистом Кубка Голландии по футболу-2016/17.
В дополнительное время полуфинального матча против «Камбюра» футболисты «Алкмара» остались в меньшинстве, но все же сумели вырвать победу в серии пенальти.
Матч завершился со счетом 0:0 (3-2).
30 апреля «Алкмар» сыграет в финале турнира с «Витессом», цвета которого защищает российский форвард Аршак Корян.
«Витесс» трижды выходил в финал Кубка Голландии, но ни разу не побеждал. «Алкмар» выигрывал этот турнир четырежды (последний раз - в 2013 году).
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