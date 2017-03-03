«Алкмар» вышел в финал Кубка Голландии, где сыграет с «Витессом» Коряна

«Алкмар» стал вторым финалистом Кубка Голландии по футболу-2016/17.

В дополнительное время полуфинального матча против «Камбюра» футболисты «Алкмара» остались в меньшинстве, но все же сумели вырвать победу в серии пенальти.

Матч завершился со счетом 0:0 (3-2).

30 апреля «Алкмар» сыграет в финале турнира с «Витессом», цвета которого защищает российский форвард Аршак Корян.

«Витесс» трижды выходил в финал Кубка Голландии, но ни разу не побеждал. «Алкмар» выигрывал этот турнир четырежды (последний раз - в 2013 году).





