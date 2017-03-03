Донской уступил Пюи на турнире в Дубае после победы над Федерером
Российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в полуфинал турнира ATP в Дубае.
На тай-брейке третьей, решающей партии Донской в четвертьфинале уступил французу Люке Пуи.
Россиянин выполнил 10 подач навылет и допустил 2 двойные ошибки.
Напомним, в предыдущем раунде Евгений одержал сенсационную победу над Роджером Федерером.
За выход в финал Пуи поспорит с первой ракеткой мира Энди Маррэем, который в свою очередь одолел немца Филиппа Кольшрайбера, отыграв семь матчболов во втором сете.
Дубай
Турнир ATP
Покрытие - хард. Призовой фонд - 2 617 160 долларов США
Одиночный разряд
Четвертьфиналы
Матч
Донской Е. (Россия) - Пуй Л. (Франция) - 4:6, 7:5, 6:7
Место и дата
02 марта 22:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Кольшрайбер Ф. (Германия) - 6:7, 7:6, 6:1
Место и дата
02 марта 18:45, , Онлайн-трансляция