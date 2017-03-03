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Донской уступил Пюи на турнире в Дубае после победы над Федерером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в полуфинал турнира ATP в Дубае.

На тай-брейке третьей, решающей партии Донской в четвертьфинале уступил французу Люке Пуи.

Россиянин выполнил 10 подач навылет и допустил 2 двойные ошибки.

Напомним, в предыдущем раунде Евгений одержал сенсационную победу над Роджером Федерером.

За выход в финал Пуи поспорит с первой ракеткой мира Энди Маррэем, который в свою очередь одолел немца Филиппа Кольшрайбера, отыграв семь матчболов во втором сете.

Дубай 

Турнир ATP

Покрытие - хард. Призовой фонд - 2 617 160 долларов США

Одиночный разряд

Четвертьфиналы

Матч

Донской Е. (Россия) - Пуй Л. (Франция) - 4:6, 7:5, 6:7

Место и дата

02 марта 22:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Кольшрайбер Ф. (Германия) - 6:7, 7:6, 6:1

Место и дата

02 марта 18:45, , Онлайн-трансляция


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