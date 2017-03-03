Антуан Гризманн: Результат матча с «Депортиво» не имеет значения, главное сейчас - здоровье Торреса

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн пожелал скорейшего выздоровления своему товарищу по команде Фернандо Торресу.

- В конце концов, результат игры с «Депортиво» не имеет значения. Я хочу только знать, что сейчас происходит с Фернандо. Надеюсь, все будет хорошо и он скоро вернется в расположение команды, - заявил Гризманн.

В концовке матча 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» чемпион мира и двукратный чемпион Европы Фернандо Торрес сильно ударился головой о газон. Пять минут спустя нападающего унесли с поля на носилках.

Футболист проведет ночь в госпитале под наблюдением врачей. Первые результаты обследования игрока не выявили серьезных повреждений.

Гол Гризманна во втором тайме помог «Атлетико» уйти от поражения ни «Риасоре».

Матч Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0) Голы Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1). Состав Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54) Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57) Предупреждения: Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74 Судья: Карлос Клос Гомес (Испания) Место и дата 02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция



