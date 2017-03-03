Фернандо Торрес: Надеюсь вернуться на поле очень скоро
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поблагодарил за поддержку и добрые пожелания всех болельщиков.
- Большое спасибо всем, кто переживает за меня, за ваши слова поддержки. Это был только один пугающий эпизод. Надеюсь вернуться на поле очень скоро!, - заявил Торрес.
"Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto ¡Espero volver muy pronto!" F. Torres— Atlético de Madrid (@Atleti) 2 марта 2017 г.
В концовке матча 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» чемпион мира и двукратный чемпион Европы Фернандо Торрес сильно ударился головой о газон. Пять минут спустя нападающего унесли с поля на носилках.
Футболист проведет ночь в госпитале под наблюдением врачей. Первые результаты обследования игрока не выявили серьезных повреждений.
Матч
Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54)
Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57)
Предупреждения:
Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция