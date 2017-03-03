Фернандо Торрес: Надеюсь вернуться на поле очень скоро

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поблагодарил за поддержку и добрые пожелания всех болельщиков.

- Большое спасибо всем, кто переживает за меня, за ваши слова поддержки. Это был только один пугающий эпизод. Надеюсь вернуться на поле очень скоро!, - заявил Торрес.

"Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto ¡Espero volver muy pronto!" F. Torres — Atlético de Madrid (@Atleti) 2 марта 2017 г.

В концовке матча 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» чемпион мира и двукратный чемпион Европы Фернандо Торрес сильно ударился головой о газон. Пять минут спустя нападающего унесли с поля на носилках.

Футболист проведет ночь в госпитале под наблюдением врачей. Первые результаты обследования игрока не выявили серьезных повреждений.