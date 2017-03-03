Станислав Черчесов: Почему я не сделал «Спартак» чемпионом? Не хватило опыта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о времени, когда он тренировал московский «Спартак».

- Чтобы сделать «Спартак» чемпионом, мне не хватило опыта. В Польше на эти грабли мы уже не наступили.

У Карреры есть все в плане игроков, но сейчас начинается, по сути, новый чемпионат. Если бы стартовали, как в Европе, через три недели… У «Спартака» в первом круге была духовитая волна, которую команда поймала. Сейчас пришли новые футболисты, им нужно найти место. Вопрос, как этим добром пользоваться, - рассказал Черчесов.

Станислав Черчесов тренировал «Спартак» в 2007 - 2008 годах. Впоследствии он привел варшавскую «Легию» к победе в чемпионате и Кубке Польши.

В данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.



