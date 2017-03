Андре Уорд: Ковалева и его команду сводит с ума то, что они не контролируют ситуацию

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд рассказал о ходе переговоров с командой россиянина Сергея Ковалева об организации повторного поединка.

- Ведутся переговоры о деталях реванша, но официальную информацию вы сможете услышать только с моей стороны. Все очень просто. Они могут говорить все, что угодно, могут сливать информацию.

Но они не контролируют ситуацию, и это сводит их с ума. Все эти старые боксерские штучки с их друзьями в индустрии и пренебрежительными отзывами не волнуют ни меня, ни мою команду, - заявил Уорд.

They other side is mad because they are not in control. Well, as far as I'm concerned, they can stay mad. Lol. Enjoy the rest of your day ✌🏽