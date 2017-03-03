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Андре Уорд: Ковалева и его команду сводит с ума то, что они не контролируют ситуацию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд рассказал о ходе переговоров с командой россиянина Сергея Ковалева об организации повторного поединка. 

- Ведутся переговоры о деталях реванша, но официальную информацию вы сможете услышать только с моей стороны. Все очень просто. Они  могут говорить все, что угодно, могут сливать информацию.

Но они не контролируют ситуацию, и это сводит их с ума. Все эти старые боксерские штучки с их друзьями в индустрии и пренебрежительными отзывами не волнуют ни меня, ни мою команду, - заявил Уорд.

В ноябре Ковалев уступил по очкам американцу (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения. 

Ранее сообщалось, что переговоры между представителями боксеров уже начались, а компания Roc Nations, представляющая интересы Уорда, забронировала арену в Лас-Вегасе на 17 июня.

 

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