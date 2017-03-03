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День в истории. Зико - 64!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполняется 64 года знаменитому полузащитнику сборной Бразилии и бывшему главному тренеру ЦСКА Зико.

Зико родился 3 марта 1953 года в Рио-де-Жанейро.

Он является воспитанником самого популярного бразильского клуба «Фламенго». В составе этой команды футболист провел лучшие годы карьеры.

В 1981 году он стал обладателем Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка. За сборную Бразилии Зико провел 72 матча и забил 52 мяча, став бронзовым призером чемпионата мира-1978.

В 1977, 1981 и 1982 годах Зико признавался лучшим игроком Южной Америки.

В качестве тренера он провел «Фенербахче» к победе в чемпионате Турции-2006/07, возглавлял сборную Японии на ЧМ-2006, а в 2009 году работал с ЦСКА. С красно-синими он выиграл Кубок и Суперкубок России. В 2014 - 2017 гг. Зико тренировал индийский клуб «Гоа».

В 1995 и 1996 годах Зико становился чемпионом мира по пляжному футболу в составе сборной Бразилии, а в 1990 - 1991 гг. занимал пост министра спорта своей страны.




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Дмитрий Спирин
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