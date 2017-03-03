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«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси», Кузнецов сделал голевую передачу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Единственную шайбу в матче в третьем периоде забросил чешский форвард «Кэпиталс» Якуб Врана. Ему ассистировал Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» идет на 14-м месте.

Матч

Вашингтон - Нью-Джерси - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Врана (Карлсон, Кузнецов), 47:21 (1:0).

Место и дата

03 марта 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция


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