«Коламбус» обыграл «Миннесоту», Бобровский отразил 38 бросков и оформил «шатаут»
«Коламбус» нанес поражение «Миннесоте» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Единственную шайбу в матче на 45-й минуте забросил Брэндон Саад.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам, оформив «шатаут».
«Коламбус» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Миннесота» лидирует на Западе.
Матч
Коламбус - Миннесота - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
03 марта 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
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