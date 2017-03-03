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Дэвид Хэй: Белью не побил бы и старого Хэя, а сейчас я стал сильнее и заставлю его заткнуться

Источник:  Sky SportsКомментарии

Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй уверен в своей победе над Тони Белью.

- Белью признает, что не побил бы старого Хэя, но новый Хэй лучше старого. В субботу вы сами все увидите. Вырубить его за 10 секунд — это мне ничего не стоит. Он переступил черту, и теперь у меня возникла к нему личная неприязнь. Я заставлю его заткнуться. Если Белью считает, что сможет меня остановить, то он стучится в мир боли, - заявил Хэй.

- Я упорно тренировался и хорошо готов к бою. Скоро наступит время рок-н-ролла. Посмотрим, кто окажется сильнее. Главное — не должно быть никаких оправданий. У всех нас есть травмы, все пропускают удары. Но это бокс. Так что не хочу слышать от них никаких оправданий после боя, - в свою очередь заявил Белью.

Напомним, поединок состоится в ночь с 4 на 5 марта в Лондоне.

Титул чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе, принадлежащий Тони Белью, на кону стоять не будет.

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