Букмекеры считают Хэя безоговорочным фаворитом в бою с Белью

В ночь с 4 на 5 марта в Лондоне экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй сразится с соотечественником Тони Белью.

Средний коэффициент на победу 36-летнего Хэя составляет 1,15. На победу чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Белью можно поставить с коэффициентом 4,90. Вероятность ничьей букмекеры оценивают в 30,0.

Прогноз «Советского спорта»:



